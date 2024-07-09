Elon Musk’un roketiyle fırlatılan Türksat 6A uydusundan ilk sinyal geldi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Elon Musk’un şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Uzay istasyonundan ilk sinyal başarıyla alındı ve uydu 70. dakikada yörüngesine yerleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da uzaya gönderilen Türksat uydusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. 2.5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik." dedi.

Sonrasında ise sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Uraloğlu "Ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık!" paylaşımında bulundu.