2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Emanet aldığı araç alev topuna döndü

Tekirdağ'da bir kişinin hastaneye gitmek için emanet aldığı otomobil alev alev yandı. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:06
Takip Et

Emanet otomobil alev alev yandı

Emanet aldığı araç alev topuna döndü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ Çorlu’da bir vatandaşın, hastaneye gitmek için emanet aldığı araba alev topuna döndü. Yanan araç hurda hurda yığınına döndü.

Olay, Zafer Mahallesi Şimşir Sokak üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ağır bakım ışıklardan Çorlu Devlet Hastanesi istikametine seyreden Ercan Alparslan idaresindeki 34 FA 8702 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

SANAYİ ESNAFI YARDIMA KOŞTU

Aracını yol kenarına çeken sürücü Alparslan araçtan atlayarak, çevredeki sanayi esnafı ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç demir yığınına döndü.

YANMADAN BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE KOKU GELMİŞ

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için arabayı bir yakınından emanet aldığını ifade eden sürücü Ercan Alparslan, “Araçla seyrederken duman kokusu geldi. Durdum, indim baktım bir şey göremedim. Sonra tekrar seyrederken ön kısımda yangın çıktı. Kaputu açamadım, sonra sanayideki esnaf ve itfaiyeyi aradık” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
4
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.