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Ermenistan’da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesindeki askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı. 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ile bazı subaylar görevlerinden uzaklaştırıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:47
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Ermenistan’da askeri birlikte yangın: 15 ölü

Ermenistan’da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

2. KOLORDU KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesindeki askeri birlikte gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ile bazı üst düzey subaylar görevlerinden uzaklaştırıldı.

Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Grigoryan'ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi.

Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi.

Öte yandan Ermeni yetkililer yapılan ilk incelemede yangının sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığını açıkladı.

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