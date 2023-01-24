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Beyoğlu'nda tarihi kilisede yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 05:10
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Karaköy'de tarihi kilisede yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Beyoğlu'nda tarihi kilisede yangın: 1 ölü, 2 yaralı
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Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Zekiyan bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldiğini belirterek, "İtfaiyemiz yangın söndürme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Şu an itibarıyla itfaiye personelimiz soğutma çalışması yapıyor" dedi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirelli, şunları kaydetti:

"Yangının çıkmasının akabinde iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla, iki vatandaşımız da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilendiler ama durumları gayet iyi. Şu an itibarıyla bizim kilise çalışanlarından aldığımız bilgiye göre iki kişiden haber alınamıyor. Yalnız içerideler mi değiller mi onu itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdikten sonra aramaya başlayacak."

İtfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangında kullanılamaz hale gelen lojmanda arama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek lojmanda bir süre çalışma yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmaları devam ediyor.

İKİ KİŞİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, "Çıkan yangında dört kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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