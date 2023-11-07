Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı

Golden State Warriors, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 120-109 mağlup etti.

Stephen Curry, 34 sayılık performansıyla Warriors'ı zafere taşıdı. Klay Thompson 17 sayıyla maçı tamamladı. Chris Paul 17 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla oynadı.

İlk beşin tamamı çift haneli skora ulaşan Pistons'ta, Killian Hayes ve Cade Cunningham 21'er sayıyla başı çeken isimler oldular. Isaiah Stewart 17 sayı ve 11 ribaundla oynarken, Ausar Thompson 16 sayı, 7 ribaund, 4 top çalma ve 2 asistle katkıda bulundu.

DALLAS KAZANDI

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da konuk etttiği San Antonio Spurs'ü 152-111 devirdi.

Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Indiana'da, Tyrese Haliburton 23 sayı, 8 asist ve 2 ribaundla en skorer isim oldu. Myles Turner 15 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı.

Maçı 17 sayı ve 4 asistle tamamlayan Keldon Johnson'ın liderliğinde olan Spurs'te, sadece beş oyuncu çift haneli rakamlara ulaşabildi. Victor Wembanyama 3/12 şut isabetiyle zorlu bir gece geçirirken, yine de maçı 13 sayı ve 10 ribaundlık double-double'la tamamladı.

EN SKORER OLDU

Dallas Mavericks, Amway Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 117-102 yenmeyi başardı.

Mavericks'te Luka Doncic, ikinci yarıda kısa süreli olarak oyunu terk etmesine rağmen geceyi 29 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla kapatarak, takımın en skoreri oldu. Kyrie Irving 21 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Tim Hardaway Jr. ise 21 sayı kaydetti.

Magic'te Paolo Banchero 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla takımın en skoreri oldu. Benchten gelen Moritz Wagner ve Cole Anthony ise 19'ar sayı kaydettiler.

EMBIID ŞOV YAPTI

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Washington Wizards'ı 146-128 mağlup etti.

Üçüncü çeyrekte normal şut ve serbest atış dahil olmak üzere hiç şut kaçırmadan 29 sayı bulan Joel Embiid, karşılaşmayı 48 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamlayarak geceye damgasını vurdu. Tyrese Maxey ise 22 sayı ve 11 asistlik double-double'a imza attı.

Kyle Kuzma, Wizards'a 28 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokla liderlik etti. Jordan Poole ise 23 sayı, 6 asist, 1 ribaund ve 1 blokla oynadı.

HEAT 1 SAYIYLA KAZANDI

Miami Heat, Kaseya Center'da Los Angeles Lakers'ı 108-107 yıktı.

Jimmy Butler 28 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Heat'in en skorer ismi oldu. Bam Adebayo 22 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Tyler Herro ise 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma kaydetti.

LeBron James, Lakers'a 30 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla liderlik etti. Austin Reaves 23 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı. Anthony Davis, kalça spazmı nedeniyle üçüncü çeyrekte tamamen oyundan çıkmadan önce maçı 9 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.