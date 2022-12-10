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Emekli astsubaylar özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti

Memur Emeklileri Dayanışma Derneği (MEDADER), emekli astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 15:52
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Emekli astsubaylar özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti

Emekli astsubaylar özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti
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AA'da yer alan haberde, MEDADER üyeleri ile Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen emekli astsubaylar, Ulus Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan emekli astsubay Levent Ulucan, Türk ordusunun belkemiğinin astsubaylar olduğunu söyledi.

Astsubaylara özlük hakları konusunda ayrımcılık yapıldığını savunan Ulucan, hiçbir meslek grubu ile sorunlarının olmadığını belirtti.

Her meslekte var olan hiyerarşiye karşı olmadıklarını söyleyen Ulucan, "Birlikte operasyona gidip, omuz omuza kurşun sıkıp kurşun yedikten sonra sıra özlük haklarına gelince negatif ayrışmaya karşıyız. Emir veren sekiz tazminat alırken bizzat işi yapana sıfır tazminat verilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise 7 yıldır parlamentoda polis, jandarma ve askerin haklarını savunduğunu söyledi.

Bakan, şunları kaydetti:

"Tazminatlarla ilgili kanun teklifimiz Milli Savunma Komisyonu'nda bekliyor. Biz bu mücadeleye intibaklarla başladık. 2016 yılında yine bizim mücadelemizle ilk intibaklar oldu. Hala intibak mücadelesi yapıyoruz. 9/2'de intibaklarını saymadılar astsubayların. Onun mücadelesini verdik. Astsubayın hak, adalet mücadelesi için parlamentoda odanız var, kardeşleriniz var. Biz parlamentoda olduğumuz sürece sizin hak ve adalet mücadelenizi yapmaya devam edeceğiz."

Basın açıklamasına, CHP'nin Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da katıldı.

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