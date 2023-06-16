Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Emekli aylıkları ödeme tarihi belli oldu. Emekli aylıkları ve ikramiyeler17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu. Ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek.

GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.

BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

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NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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