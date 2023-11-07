Emekli maaşı ve ikramiye alabilmek için tahsis numarası nereden öğrenilir? Tahsis numarası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kullanılan tahsis numarası emekli maaş ve ikramiye ödemelerinde önem taşıyor. Emekli maaş ve ikramiyesini alabilmek için tahsis numarasının öğrenilmesi gerekiyor. Peki, emekli maaşı ve ikramiye alabilmek için tahsis numarası nereden öğrenilir? Tahsis numarası nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli maaşı ve ikramiye alabilmek için tahsis numarası nereden öğrenilir? Tahsis numarası nedir?

Her emekli vatandaşa özel olarak tanımlanan tahsis numarası emekli maaş ve ödemelerde önem taşımaktadır. Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yapılıyor. Peki, emekli maaşı ve ikramiye alabilmek için tahsis numarası nereden öğrenilir? Tahsis numarası nedir?

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır. Tahsis numarası her emekliye özel olarak tanımlanmıştır.

Emeklilik maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyeleri de tahsis numarasının son rakamlarına göre farklı tarihlerde yatırılmaktadır.

Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NASIL NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tahsis numarasını e-devlet aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Tahsis numarasını öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapın.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işlemler menüsünden “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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