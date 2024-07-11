Mehmet Şimşek: Fethiye'de güneşlenme ve denize girme vergisi alınması lazım! Pes artık sesinin aynısını yaptılar

Ekonomiyi düzeltmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek’in vergileri artırarak, faturayı vatandaşa kestiği sık sık tartışılan konular arasında yerini aldı. Temel gıda ürünlerinden iğne ipliğe kadar hemen her kalemde yaşanan vergi artışı her ne kadar siyaset sahnesinde tartışılmaya devam etse de işin bir de sosyal medya boyutu var.

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ile artık herkese montaj yapılmaya, jest ve mimiklerine varıncaya kadar taklit etmeye ve söylenmeyen sözlerin söylenmiş gibi gösterilmesi artık birkaç saniyeyi alıyor.

“GÜNEŞLENME VERGİSİ ALINSIN”

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, güneşli bir günde deniz kenarından bir video çekerek Mehmet Şimşek’e seslenmiş ve güneş çok güzel güneşten vergi almayacak mısın? diye soru yöneltmişti.

Bu sözler üzerine yapılan bir video gündem oldu. Bakan Şimşek’in katıldığı bir TV yayınından Şimşek’in ses tonu ve mimiklerini birebir yaparak Fethiye’de güneşten vergi alınması gerektiği söylettirildi. "Fethiye'de güneş çok açık kalıyor, vergi almamız gerekiyor. Denize girme vergisi de olmalı" şeklinde servis edilen video sosyal medyada viral oldu.

“KARADENİZ’DE AZ GÜNEŞ VAR ORADAN AZ GÜNEŞ ALINSIN”

İroni dolu video sosyal medyada elden ele yayılmaya devam etti. Uçan kuştan vergi alındığı yönünde söylemlerin hedefinde olan Mehmet Şimşek’e, Fethiye’de güneşin çok kullanıldığı için çok vergi alınması gerektiği sözlerinden dolayı şu şekilde bir yanıt geldi:

“Karadeniz'de az güneş var oradan az vergi alınsın”

2011’DE YOKTU BU TEKNOLOJİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2011 yılında da ekonominin dümenine getirilmişti. O zamandan bu zamana kadar ortaya çıkan ve her geçen gün daha da gelişen yapay zeka teknolojisi ile gelinen noktada yapılan bu video pes artık dedirtti.

VİDEO SES GETİRDİ BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Şaka amaçlı olan video sosyal medyada o kadar ses getirdi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında resmi açıklama yapmak zorunda kaldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”