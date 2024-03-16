Emekli maaşından yapılacak dev kesintiyi açıkladı. Emeklileri kahredecek haber geldi

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Emekli maaşından yapılacak dev kesintiyi açıkladı. Emeklileri kahredecek haber geldi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin ve asgari ücretli çalışanların maaşlarından 5000 TL seviyesinde bir kesinti olacağını duyurdu.

Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle yeni yılda yapılan maaş düzenlemeleri, milyonlarca işçi ve emeklinin maaşlarında değişikliklerle karşılaşmasına neden oldu.

En düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye yükseltilmesi ve asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanması sonrası birçok emekli vatandaş maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına isyan etti. Bu haldeyken geçinmekte zorlanan emeklilere asıl kara haberi SGK Uzmanı Özgür Erdursun verdi.

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“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN TL SEVİYESİNE GERİLEYECEK” İDDİASI

Erdursun, maaş kesintilerinin Temmuz ayına kadar süreceğini ve bu süreçte emekli aylıklarının iyileştirilmesinin de ertelendiğini ifade etti. Erdursun, yaptığı tahminlere göre, 1 Temmuz'a kadar devam edecek olan maaş düşüşleriyle beraber en düşük emekli aylıklarının 5 bin TL seviyesine kadar gerilemesini bekliyor. Aynı dönemde asgari ücretin değerinin de 17 bin TL'den 12 bin TL ile 10 bin TL arasına düşmesi öngörülüyor.

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