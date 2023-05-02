Emekli öğretmen AKP adayını fena kıstırdı. Milletvekili adayı cevap veremeyince oradan uzaklaştı

AKP Ankara Milletvekili Adayı Murat Alparslan, pazara giderek vatandaşın nabzını yoklamaya çalıştı. Emekli bir öğretmen sanayiden sağlığa birçok konuda AKP'yi eleştirince Milletvekili Adayı Alparslan, cevap yetiştiremeyip oradan uzaklaştı.

Emekli öğretmen AKP adayını fena kıstırdı. Milletvekili adayı cevap veremeyince oradan uzaklaştı

AKP Ankara Milletvekili Adayı Murat Alparslan, pazarı ziyaretinde bulundu.

Emekli öğretmen olduğu belirtilen bir vatandaş, AKP'ye yönelik siyasetten sağlığa, ekonomiden gündelik yaşama eleştirilerini sıraladı. Bu eleştirilere yanıt vermeye çalışan Alparslan, emekli öğretmeni ikna edemedi.

Emekli öğretmen "20 senedir AKP ne yaptı? Atatürk'ün zamanında açılan tüm fabrikalar kapatıldı, satıldı" dedi. Alparslan "Hiçbiri satılmadı. Sağlıkta, tarımda, sosyal güvenlikte, savunma sanayinde bu ülke potansiyelini gördü." yanıtını verdi. Ancak emekli öğretmen, "Sağlıkta ne yaptınız? Ben randevu alamıyorum. Gidiyorum, 15 günlük randevu dolu. Ben evde sıra bekliyorum. Gidiyorum 5 ay sonraya yok MR... Ben üç ay yaşamayacaksam..." deyince Alparslan yanıt veremedi.

Bu sırada bir vatandaş araya girerek "Eskiden hastanede rehin alıyordu, onu niye demiyorsun?" diye sordu. Emekli öğretmen ise o vatandaşa "Hala aynı şey var. Parası olmayan gene rehin olur." dedi. Bu kez "Bir biber Almanya'da 15 Euro, onu niye demiyorsun?" diyen vatandaşa, "Adam dünyanın tatilini yapıyor burada. Paranın alım değeri düştüğü için kardeşim, Türk lirasının alım değeri düştüğü için." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine o vatandaş, "Siz ikna olamazsınız." dedi.

Alparslan, emekli öğretmeni dinledikten sonra, "Öğretmenim, siz bizim başımızın tacısınız. Bu millet güçlü, bu millet büyük. Çok şeyler yapıldı, kabul edelim, daha iyisini yapalım." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından oradan uzaklaşan Alparslan'a, bir diğer vatandaş "Hani Bayraktar doları 8'e düşürecekti. Dolar 20 lira." diye seslendi.

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