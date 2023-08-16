Emekli profesör nadir bulunan mücevher çalmakla suçlanıyor

Washington'da emekli bir siyaset bilimi profesörü, zengin tanıdıklarından on binlerce dolarlık mücevher çalmakla suçlandı.

Emekli profesör nadir bulunan mücevher çalmakla suçlanıyor

Editör: Serhat Ağa

Emekli siyaset bilimi profesörü Lawrence Gray, zengin tanıdıklarından on binlerce dolarlık mücevher çalmakla ilgili suçlanıyor.

Savcılar, Lawrence Gray'in elmas küpeler, pembe safir bir broş ve 19. yüzyıldan kalma bir altın cep saati de dahil olmak üzere en az yedi nadir ve değerli çalıntı eşya sattığını söyledi. Parçaları Manhattan'daki bir müzayede evine teslim ederek 45.000 dolardan fazla kazandığı iddia ediliyor.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg yaptığı açıklamada, "Sanığın kendini zenginleştirmek için defalarca çalıntı mücevher sattığı iddia edildi" dedi.

Mahkemeye çıkartılan Gray, kefaletle serbest bırakılırken, 31 Ekim'de tekrar mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.

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