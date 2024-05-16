Yunus Akgün sürpriz yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yunus Akgün sürpriz yaptı
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesi sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına akşam yaptığı idmanla devam etti.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 7'ye 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla son buldu.

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Sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün'de sezonun bitmesi ile beraber takıma döndü.

İdmanda takım arkadaşlarını ziyaret eden Yunus Akgün'ün Okan Buruk ile keyifli anları gözlerden kaçmadı.

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Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla derbi müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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