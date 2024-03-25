Emekli uzman çavuş sevdikleri şarkıcının evine geleceğini söyleyip küçük kızları evine çağırdı. Rezil herif

Kaynak: DHA
Emekli uzman çavuş sevdikleri şarkıcının evine geleceğini söyleyip küçük kızları evine çağırdı. Rezil herif
Tokat’ta reşit olmayan genç kızları evine çağırıp müstehcen yayınlar yapan emekli uzman çavuş gözaltına alındı.

Sosyal medya mecrası TikTok’ta iğrenç bir olay yaşandı. Emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), TikTok’ta açtığı müstehcen yayınlarla küçük kız çocuklarını evine çağırıyor.

Çocukların sevdikleri şarkıcının akşam yemeğine geleceğini söyleyip evine çağırdığı da öğrenildi.

Genellikle küçük kız çocuklarını takip eden Mehmet A.’nın sosyal medyada açtığı yayınlar büyük tepki topladı.

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Tokat Erbaa’da yaşadığı öğrenilen şahısla alakalı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ekipler, Mehmet A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Müstehcen yayınlardan birinde küçük bir kız çocuğunun şahsa "Beni tanımadın mı, geçen size geldim ya" dediği de duyuluyor.

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