Emekli vatandaş borç listesi bırakarak intihar etti. İşte AKP’nin yarattığı Türkiye gerçeği

Milyonlarca emekli bu durumda… 78 yaşındaki Kasım Özkan arkasında borç listesi bırakarak intihar etti.

Emekli vatandaş borç listesi bırakarak intihar etti. İşte AKP’nin yarattığı Türkiye gerçeği

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, derinleşen ekonomik krizde vatandaşların ve emeklilerin beli iyice büküldü. Zaman zaman temel gıda ihtiyaçlarını, ilaçlarını alamayan emekliler isyan ediyor.

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikasından kaynaklanan ağır ekonomik kriz ve emeklilere yapılmayan zam, emekli vatandaşları çıkmaza sürüklemeye başladı.

BORÇ LİSTESİ BIRAKIP İNTİHAR ETTİ

Karabük’te yaşayan 78 yaşındaki Kasım Özkan’ın cansız bedeni, önceki gün evinin balkonunda bulundu.

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Özkan’ın borçlarını yazdığı bir listeyi arkasında bırakıp “Borçlarımı ödeyin, hakkınızı helal edin” notunu bıraktığı kaydedildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı mahalle sakinleri, Özkan’ın “para sıkıntısı yaşadığını ve borçları bulunduğunu” söyledi.

“AÇLIĞA MAHKÛM ETTİLER”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Kasım amcamızın, geçinemediğini ve bundan dolayı da borç batağına saplandığını öğrendik. Bu durumu gururuna yediremediği için maalesef kendisini balkonuna asarak yaşamına son vermiş. Geride ise miras olarak evlatlarına borç listesini bırakmış. Bu intiharın sorumlusu emeklilerimizi açlık sınırının altında yaşamaya razı eden, açlığa mahkûm eden, ölüme terk eden mevcut iktidardır” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERİ ÖLÜME GÖNDERİYORSUNUZ”

İktidarı defalarca uyardıklarını vurgulayan Akay, şunları söyledi:

“Emeklimizi ölüme gönderiyorsunuz, bu uygulama büyük yanlışlar doğuracak, gelin iyileştirme yapın dedik fakat iktidara dinletemedik. Geldiğimiz noktada ise büyük acılar yaşamaya başladık. Bu acıların önüne geçmek için iktidarı göreve davet ediyoruz.

“SEYYANEN ZAM YAPILMALI”

İktidar, 1 Ekim’de Genel Kurul açılır açılmaz bu konuyu Meclis gündemine taşıyarak emeklilerimize seyyanen zam yapmalı ve maaşlarını en az açlık sınırına yükseltmeli. Yapılan bu zammın da kök ücret haline getirilmesi ve bir sonraki maaş artışının bu düzenleme üzerinden yapılması elzem.”

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