Emekliler ucuz et kuyruğunda isyan etti: Suç bizde her defasında oy veriyoruz

Ekonomik kriz özellikle asgari ücretli ve emeklileri etkiliyor. Alım gücü iyice düşen vatandaşlar ucuza et yiyebilmek için uzun kuyruklarda bekliyor.

Erzurum’da Et ve Süt Kurumu'nda kilosu 180 liradan satılan eti alabilmek için vatandaşların sabahın ilk saatleriyle sıraya girdi.

Çoğunu emeklilerin oluşturduğu sıradaki bir vatandaş, “Bizi bu hale koyanlar utansın. Acaba vicdanları rahat mı? Sabah işimi bırakmış geldim, bana iki kilo et verecekler diye burada kuyrukta bekliyorum. Allah belalarını versin.” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Bir başkası da araya girerek “Suç bizde. Her defasında bunlara oy veriyoruz” dedi.

Gazete Duvar’dan Emrullah Bayrak’ın haberine göre; Et ve Süt Kurumu'nun Gez Mahallesi’ndeki şubenin önü her sabah yüzlerce kişi ile dolup taşıyor. Çoğu kişi daha hava aydınlanmadan sıraya giriyor. Amaçları kilosu 180 liradan satılan etten alabilmek.

Saat 06.30 itibariyle dahil olduğumuz et kuyruğu zaman ilerledikçe daha da uzuyor. Kuyrukta bekleyenlerin bir kısmı çekim yapılmasından rahatsız olsa da bazıları "Çeksin, halimizi göstersin, ayıptır" diyor.

SIRA NUMARASI DAĞITILIYOR

Kentte Et ve Süt Kurumu'nun toplam iki satış mağazası bulunuyor. Zaman ilerlerken kurumun şubesine ait etleri taşıyan araç yanaşıyor. Bu sırada çekim yaparken kuyrukta bekleyenler ikiye ayrılıyor. Çekim yapmamızı isteyen de var, kameramızı kaldırmamızı söyleyen de… "Neye çekirsen gardaş?" "Bırakın çeksin, sıkıntılarımızı görsünler..." Sırada bekleyenlerin çoğunu emekliler oluşturuyor. Bir kilo kıyma yerine iki kilo kıyma alabilmek için birçoğu eşiyle birlikte gelmiş. Çocuklarıyla kuyruğa girenler de var.

Şubenin kapısına “Lütfen isim listesi oluşturmayınız. Kabul edilmeyecektir”, “Lütfen ikinci kez sıra istemeyiniz” şeklinde uyarı yazıları da asılmış.

Bir süre sonra görevliler tarafından sıra bekleyenlere numara dağıtılmaya başlanıyor. Numarasını alan sıradan çıkıyor, satışın yapılacağı saati beklemeye başlıyor. Uzun bekleyiş sonrası saat 08.30 itibariyle numaralar görevli tarafından okunmaya başlıyor.

‘ŞUBE SAYISI ARTIRILSIN’

İnsanlar kendi aralarında konuştukları problemleri, kamera karşısında anlatmaya çekiniyor. Aydın’dan emekli olduktan sonra Erzurum’a geldiğini ifade eden ve ismi vermek istemeyen biri, şöyle konuşuyor:

"Sabah 06.30’dan bu yana sıra bekliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde haftanın belirli günlerinde satış yapılıyor. Az miktarda et geliyor ve hemen bitiyor. Ben Yenişehir’den geliyorum. Şükrüpaşa’dan gelen var, Dadaşkent’ten gelen var. Şube sayısı artırılsa bu sıkıntının yüzde 50’si azalır. İnsanlar mağdur olmaz. Bu sırada bekleyenlerin çoğunluğunun et alacağı da meçhul. Herkes buradan et alıp gitmeyecek. İki kilo yerine bir kilo alabilecek. Bir süre sonra ‘et bitti’ diyecekler.”

BİR HAFTADA KIYMAYA 20 LİRA ZAM

Et ve Süt Kurumu'nda geçen hafta bu yana kıymaya 20 lira zam yapıldı. Bir kilo yağlı kıyma 180 lira iken yağsız kıyma 200 liradan satılıyor. Daha bonfile 315 liradan, dana rostoda 265 liradan satışa sunuluyor. Markette ise dana yağsız kıyma 329 lira, yağlı kıyma 299 lira, dana bonfile 429 lira, dana rostoda 359 liradan alıcı buluyor.

Uzun bekleyişin ardından içeri girip ete kavuşan bir nebzede olsa mutlu. Ancak sadece 1 kilo et verilmesine tepkililer. Çünkü bir süre sonra aynı sıkıntıyı tekrar yaşamak zorunda kalacaklar.

Saat 05.00’ten beri beklediğini anlatan biri “Allah kabul etmesin” ifadelerini kullanıyor. Et alan bir başkası da şunları söylüyor: “1 kilo 180 gram et için 211 lira vermişiz. Yıldızkent’ten geliyorum, saat 06.00’dan beri sıra bekliyorum. Ne söyleyeyim, her şey ortada. Yazık bu millete. Biz bunu hak etmiyoruz.”

Saatler 09.30’u gösterdiğinde sokağın kalabalığı yerini sessizliğe bırakıyor. Etini alan, evinin yolunu tutuyor. Alamayan ise bir sonraki gün sıraya erken girmenin planını yapıyor.