5 bin TL'lik emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Nevzat Hanım kirası 10 bin liraya çıkınca intihar etti

Ancak ev sahibi, 3 bin lira olan kirasını 10 bin liraya yükseltince Erinç'in hayatı altüst oldu.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şahit İlhan Yurt Sokak'ta bulunan iki numaralı apartmanda 3 Temmuz günü yaşanan olayda, Nevzat Hülya Erinç (55) isimli kadın, ev sahibinin kira artışı nedeniyle intihar etmeye kalkıştı.

İGDAŞ ekipleri, "Doğalgaz kokusu var" ihbarı üzerine geldikleri apartmanda, dört numaralı dairedeki doğalgaz vanasını kapattı. Daireye giren ekipler, Nevzat Hanım'ı yatağında baygın halde buldu.

Kadının bir kutu ilaç içip bileklerini keserek, doğalgazı açtığı anlaşıldı.

Ev Sahibine İtiraz Etti, Kapı Dışarı Edildi

Erinç, ev sahibinin kira zammına karşı çıktığında evden çıkması için baskı görmeye başladı. Yeni bir ev bulamayan Erinç, umutsuzluğa kapıldı ve intihar etmeye karar verdi.

Bileklerini Kesip Gazı Açtı

Erinç, bileklerini keserek ilaç içti ve doğalgaz vanasını açtı. Arkasında bir veda mektubu ve son 130 TL'sini bıraktı. Gaz kokusu üzerine eve gelen ekipler, Erinç'i baygın halde buldu ve hastaneye kaldırdı. Erinç'in durumu stabil olurken, barınacak bir yer bulması için yardım bekliyor.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şahit İlhan Yurt Sokak'ta bulunan iki numaralı apartmanda 3 Temmuz günü yaşanan olayda, Nevzat Hülya Erinç (55) isimli kadın, ev sahibinin kira artışı nedeniyle intihar etmeye kalkıştı. İGDAŞ ekipleri, "Doğalgaz kokusu var" ihbarı üzerine geldikleri apartmanda, dört numaralı dairedeki doğalgaz vanasını kapattı. Daireye giren ekipler, Nevzat Hanım'ı yatağında baygın halde buldu. Kadının bir kutu ilaç içip bileklerini keserek, doğalgazı açtığı anlaşıldı.

Sözcü gazetesi yazarlarından İsmail Saymaz bugün yayınlanan yazısında Hülya Nevzat Erinç’ten geniş bir şekilde söz etti.

Saymaz'ın yazının bir kısmı şöyle;

EV BULURSA TABURCU OLACAK

İGDAŞ ekipleri Nevzat Hanım'ı yatağında bulduğunda henüz hayattaydı ve ölmemişti. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gün yoğun bakımdan kaldıktan sonra psikiyatri servisine alındı. Herhangi bir akıl hastalığı ve psikiyatrik rahatsızlığı yoktu.

Doktorları Nevzat Hanım'ın “Yaşadığı ekonomik ve sosyal yetersizlik, çözüm bulamama, yoğun çaresizlik hissiyle” canına kıymaya karar verdiğini düşünüyor.

Halen hastanede tedavi görüyor.

Taburcu olmayı bekliyor.

Ne zaman mı?

“Barınma ihtiyacı karşılanırsa istenildiği zaman…”

Nevzat Hanım eski evine dönmeyi asla istemiyor.

“Bir göz oda bana yeter” diye konuşuyor.

KİRA EMEKLİ MAAŞINA DENK

Nevzat Hanım, kirasını ödeyemediği için canına kıymaya karar veren, kayıtlara geçmiş ilk yurttaş olabilir. Bu girişim, Türkiye'de barınma sorununun artık ölümcül bir hal aldığını kanıtlamaya yetiyor da artıyor.

Yükselen dövize bağlı olarak inşaat maliyetleri artarken, konut ve kira fiyatları astronomik bir düzeye çıktı.

Memur ve işçi maaşıyla ev almak imkansızlaştı.

Bir ücretlinin dedesinden miras kalmadıysa şehrin merkezinde ev sahibi olması kuru bir hayal. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde kira ortalamaları bir emekli aylığına denk…

EV SAHİBİNİN CEBİNDEN KIYAK

İktidarın kira artışındaki yükselişi önlemek için bulduğu yüzde 25'lik zam sınırlaması barınma sorununu asla çözmüyor. Ve zaten bu yasak, gerçekçi olmadığı için uygulanmıyor da.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık ortalaması yüzde 60'ı bulurken, döviz karşısında TL değer kaybederken, alım gücü yerde sürünürken, kiraları yüzde 25'e sabitlemek, ev sahiplerinin cebinden kiracıya kıyak çekmektir.

Dün nasıl ki patates ve soğandaki pahalılığın sorumlusu olarak kabzımalları gösterip terörist diye suçladılar, örgüt sığınağı basar gibi hal'leri bastılarsa…

Gıdada enflasyonun faturasını üç harfli marketlere kestilerse…

Şimdi de kiradaki artıştan ötürü ev sahiplerini kiracıların önüne atıyorlar. Dişinden tırnağından artırarak satın aldıkları dairelerin kirasıyla geçimlerini sağlayan ev sahipleri vatandaşın gözünde canavarlaştırılıyor.

Nevzat Hanım'ın kirasını 3 bin TL'den 10 bin TL'ye yükselten ev sahibi muhtemelen aynı apartmandaki ve mahalledeki fiyatlara bakıp öyle karar veriyordur. Her boşalan ev üç-beş katına giderken, “Ben neden komşuların aldığından daha azıyla yetineyim” diye düşünüyordur.

Haklı ya da haksız diyemem.

Fakat manzara böyle.

MİLYONLARCA NEVZAT HANIM VAR

Nevzat Hanım'ın canına kıymaya karar vermesinin sorumlusu ev sahibi midir?

Ben hiç sanmıyorum.

Öyle olsaydı…

Nevzat Hanım, 10 bin TL'lik kirasını ödeyemediği için intihara karar verdikten 11 gün sonra emekli maaşına yapılan zam yüzde 25'te kalmazdı. Nevzat Hanım'ın eşinden kalan emekli maaşı, zamlı haliyle bile kirasını karşılamıyor. Aynı evde oturabilmesi için çalışıp o farkı ödemesi gerekiyor.

Doğalgaza gelen yüzde 25 zammı…

Yüzde 20'ye çekilen KDV'nin getirdiklerini…

Elektrik, su ve telefon giderlerindeki olası artışları saymıyorum bile.

Bu ekonomik yıkımın sorumlusunun Nevzat Hanım'ın ev sahibi olmadığına şüphe yok. Zaten Nevzat Hanım, bir emekliden ibaret değil, milyonlarca kiracının toplamı.

Belli ki…

Biz artık kiralarını ödeyemeyen nice Nevzat Hanım ve Nevzat Beyi, evlerinden atıldıkları için (en iyi ihtimalle) sokaklarda kartonlar üzerinde uyurken göreceğiz.