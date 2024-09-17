Emekli ve asgari ücretliler için İstanbul'da çocuk okutmak yük

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala İstanbul’daki öğrenci yaşam maliyetlerine dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi önünde açıklama yapan DEVA Partili Rızvanoğlu “İstanbul’da 55 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelere şehir dışından gelen öğrencilerin karşılaştığı barınma ve yaşam giderleri aileleri için büyük bir yük haline geldi” değerlendirmesini yaptı.

DEVA Partili vekil, Devlete ait Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar ile özel yurtlar ve kiralık daire fiyatlarıyla ilgili çarpıcı rakamları paylaştı.

KYK yurtlarında, 5-6 kişilik odalarda kalmanın maliyetinin aylık 525 lira olduğunu belirten Rızvanoğlu, "Eğer KYK yurdunda yer bulamazlarsa, üç kişilik bir özel yurtta kalmanın maliyeti 14 bin 500 TL. Stüdyo daire fiyatları ise en uygun 12 bin TL’den başlıyor" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre barınma maliyetlerinin yanı sıra, yemek ve market masraflarının aylık 3 bin 797, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi faturaların ise 663 lira olduğunu belirten Rızvanoğlu, "Ulaşım maliyeti 282 TL. Kırtasiye, kişisel bakım, kültür-sanat etkinlikleri gibi diğer giderler de eklendiğinde, KYK yurdunda kalan bir öğrencinin toplam maliyeti 6 bin 200 TL, özel yurtta kalan bir öğrencinin ise 20 bin176 TL’ye çıkıyor. Stüdyo dairede kalan öğrencinin maliyeti ise 17,776 TL." diye konuştu.

Rızvanoğlu, "En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL, asgari ücret 17 bin 002 TL, en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL. Bir asgari ücretli ailenin çocuğunu okutabilmesi için maaşının tamamını vermesi yetmiyor, üstüne 3 bin TL daha eklemesi gerekiyor. Kendilerine hiçbir şey kalmadan çocuklarını İstanbul'da okutmak zorundalar" diyerek, ailelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları vurguladı. Rızvanoğlu, "Ülkenin, öğrencilerin, gençlerin durumu tam da bu listedeki gibi. Daha fazla söze gerek yok" ifadesini kullandı.