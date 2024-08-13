Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı

Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bakanlık ve SGK anlaşma sağladı. Emekli ve eşine tamamen bedava oldu.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 1

Hükümet, emeklilere yönelik sosyal destek paketini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Bu paket kapsamında emeklilere 7 farklı kalemde destek sağlanacağı belirtilmişti.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 2

Desteklerin uygulamaya konulmasıyla birlikte, güncel bilgilendirme ve onaylar da yapılmaya devam ediyor.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 3

Sosyal devlet anlayışını pekiştiren hükümet, emeklilere sunduğu çeşitli yardımlarla bu hedefini gerçekleştirmiş bulunuyor.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 4

Destekler arasında SGK ile iş birliği kapsamında sunulan kaplıca desteği öne çıkıyor. Evde tek bir emeklinin bulunması durumunda bile faydalanılabilecek bu destek, emeklilerin kaplıca tedavilerinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyor.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 5

Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma doğrultusunda, kaplıca tedavisi koşullarını sağlayan emekliler, eşi sigortalı olmasa bile bu hizmetten yararlanabiliyor.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 6

Kaplıca hizmetleri, SGK tarafından bedava tedavi hizmetleri arasında kabul ediliyor. Emekliler, anlaşmalı kaplıca tesislerinde belirli sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 7

Bu hizmetten yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi ve istenen belgelerin sunulması gerekiyor. Kaplıcalar, birçok sağlık sorununa iyi gelen doğal mineralli sulara sahip olarak biliniyor.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 8

Emekliler, bu destekten yararlanmak için en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak gerekli belgeleri sunmalı ve sağlık kurulu raporu temin etmelidir.

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Emekli ve eşine bedava oldu! Bakanlık ve SGK anlaştı 9

Kaplıca tedavileri arasında banyo tedavileri, çamur banyosu ve inhalasyon gibi hizmetler yer alıyor.

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