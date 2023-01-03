3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Emekli memur zammında kritik rakamlar

Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Uzman isimler emekli ve memur zammıyla ilgili hesaplamalarını sürdürürken masadaki rakamlar da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 04:48
Takip Et

Emekli ve memur zammının ne kadar olacağına dair detaylar şekillendi

Emekli memur zammında kritik rakamlar
+
Aa
-

Asgari ücretin açıklanmasının ardından EYT ile ilgili sıkıntıların giderilmesiyle birlikte milyonlarca kişinin gözü emekli ve memur zamlarına çevrildi. Hemen hemen her ailede bir emekli ve memur var, bu nedenle araştırmalar da oldukça hız kazandı. Polis, öğretmen, hemşirelerin maaşlarının yanı sıra en düşük emekli maaşı da belli olacak.

Asgari ücretin 8.500 TL seviyesine çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için de altı aylık enflasyon farkı netleşecek. Kamuyounda en düşük emekli maaşı da oldukça tartışılıyor. Hesaplamalara göre asgari ücrete yapılan %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması oldukça olası...

Enflasyon beklentisi sonrasında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı hariç yüzde 17.03'lük zam oranı tahmin edilirken memur ve memur emeklileri için yine ek gösterge farkı olmadan bu oran yüzde 18.18 olarak hesaplandı.

EMEKLİLER REFAH PAYINI BEKLİYOR

Memur ve emekli zammının belli olacağı kritik gün öncesinde emekliler refah payını bekliyor. Emekliler için %10'luk bir refah payı da masada. Enflasyon beklentisine göre altı aylık memur maaşları sonucunda polis memurlarının maaşı 13.747 TL'den 16.246 TL'ye çıkacak. Keza yine öğretmenlerin maaşları da bu hesaplamaya göre 12.276 TL'den 14.507 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlilerin maaşı 15.311 TL'den 18.094 TL'ye çıkarken profesörlerin maaşı ise 24.984'ten 30.707 TL'ye yükselecek.

Emekli hesaplarına göz atıldığında ise bir polis emeklisinin alacağı maaşın yeni yılla birlikte 7.731 TL'den 9.141 TL'ye çıkması bekleniyor. Aynı şekilde emekli bir öğretmen 2022'nin sonunda 7.476 TL maaş alıyordu. Bu rakamın da 8.840 TL'ye çıkması kuvvetle muhtemel!

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.228
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 18.729
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.507
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.586
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.684
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.246
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.280
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.978
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.151
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.936
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.707
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.094
VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.070
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.300

6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL
GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL
MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL
ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL
POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL
HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL
MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL
TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL
PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL
İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL
AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
4
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
5
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
6
﻿Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
﻿Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
﻿Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
7
﻿Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
﻿Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
﻿Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza
﻿Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza
﻿Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza
﻿Yılın ilk gününde rekor sıcaklık
﻿Yılın ilk gününde rekor sıcaklık
﻿Yılın ilk gününde rekor sıcaklık
﻿Polis şiddeti iddiası hakkında soruşturma
﻿Polis şiddeti iddiası hakkında soruşturma
﻿Polis şiddeti iddiası hakkında soruşturma
﻿Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
﻿Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
﻿Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.