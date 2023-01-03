Emekli memur zammında kritik rakamlar

Asgari ücretin açıklanmasının ardından EYT ile ilgili sıkıntıların giderilmesiyle birlikte milyonlarca kişinin gözü emekli ve memur zamlarına çevrildi. Hemen hemen her ailede bir emekli ve memur var, bu nedenle araştırmalar da oldukça hız kazandı. Polis, öğretmen, hemşirelerin maaşlarının yanı sıra en düşük emekli maaşı da belli olacak.
Asgari ücretin 8.500 TL seviyesine çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için de altı aylık enflasyon farkı netleşecek. Kamuyounda en düşük emekli maaşı da oldukça tartışılıyor. Hesaplamalara göre asgari ücrete yapılan %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması oldukça olası...
Enflasyon beklentisi sonrasında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı hariç yüzde 17.03'lük zam oranı tahmin edilirken memur ve memur emeklileri için yine ek gösterge farkı olmadan bu oran yüzde 18.18 olarak hesaplandı.
EMEKLİLER REFAH PAYINI BEKLİYOR
Memur ve emekli zammının belli olacağı kritik gün öncesinde emekliler refah payını bekliyor. Emekliler için %10'luk bir refah payı da masada. Enflasyon beklentisine göre altı aylık memur maaşları sonucunda polis memurlarının maaşı 13.747 TL'den 16.246 TL'ye çıkacak. Keza yine öğretmenlerin maaşları da bu hesaplamaya göre 12.276 TL'den 14.507 TL'ye yükselecek.
Araştırma görevlilerin maaşı 15.311 TL'den 18.094 TL'ye çıkarken profesörlerin maaşı ise 24.984'ten 30.707 TL'ye yükselecek.
Emekli hesaplarına göz atıldığında ise bir polis emeklisinin alacağı maaşın yeni yılla birlikte 7.731 TL'den 9.141 TL'ye çıkması bekleniyor. Aynı şekilde emekli bir öğretmen 2022'nin sonunda 7.476 TL maaş alıyordu. Bu rakamın da 8.840 TL'ye çıkması kuvvetle muhtemel!
6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.228
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 18.729
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.507
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.586
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.684
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.246
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.280
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.978
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.151
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.936
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.707
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.094
VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.070
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.300
6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)
MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL
GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL
MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL
ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL
POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL
HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL
MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL
TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL
PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL
İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL
AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
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