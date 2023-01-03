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Eskiden yiğit muhtaç olurdu kuru soğana. Şimdi kuru soğan bile zengin yemeği oldu

Emeklinin ve memurun maşa zammını belirleyecek enflasyon rakamlarının açıklanmasından bir gün önce üretici ve market fiyatlarındaki astronomik artış ortaya kondu. Kuru soğan yaklaşık 13 liralık fiyatıyla zam rekoru kırdı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:55
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Kuru soğan bile zengin yemeği oldu

Eskiden yiğit muhtaç olurdu kuru soğana. Şimdi kuru soğan bile zengin yemeği oldu
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Yüzde 603'e varan artış

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat değişimleriyle ilgili bir yıllık verileri açıklayarak, "2022 yılında, fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide kuru soğan oldu" dedi. Bayraktar, kuru soğanın fiyatının markette yüzde 315, üreticide ise yüzde 603 arttığını belirtti.

Bütün ürünler zamlandı

Şemsi Bayraktar, markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandığını belirterek, üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etkenin ise artan üretim maliyetleri olduğunu belirterek,  2022'de girdilerde yüzde 100 ile yüzde 400 oranları arasında büyük artışlar yaşandığına vurgu yaptı.

Fiyat farkları katlandı

Açıklanan verilere göre, aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 274 ile kabakta görüldü. Üreticide 4 lira 75 kuruş olan kabak markette 17 lira 75 kuruşa, 3 lira 89 kuruş olan marul markette 13 lira 57 kuruşa, 5 lira 71 kuruş olan ıspanak ise markette 17 lira 89 kuruşa satıldı.(Yeniçağ)

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Haski
3.01.2023 10:52
Sadece Yoksul halkın zorunlu olduğu tüketim ürünlerindeki Fiat artışları enflasyonu hesaplama sepetinde yer almalıdır.  
 
Haski
3.01.2023 10:48
Aylık enflasyon oranını belirlerken, ülkemiz halkının yüzde sekseni Yoksul sınıfında olduğundan, sadece yoksul halkın tükettiği mallar ve hizmetlerin fiyatları dikkate alınsa  
 
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