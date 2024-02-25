Emekli yurttaşın Murat Kurum’a yanıtı gündem oldu: Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok, utanıyorum insanlardan

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar da sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir dönerci ustasıyla yaşadığı diyalogla gündeme gelen Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı AKP’li Murat Kurum, bu defa emekli bir yurttaşın ‘ekonomi’ tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

"SAVUNMAYA ARTIK YÜZÜM YOK"

SZC TV’nin kamerasına yansıyan görüntüye göre, kendisinden oy isteyen Kurum'a seslenen emekli yurttaş, "Emekli maaşı yetmiyor, çalışmak zorundayım. Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum insanlardan" dedi.

Kurum ise yurttaşa, "Sen yine savunmaya devam edeceksin. Beraber kazanacağız" karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy’deki esnaf ziyaretinde bir döner ustasının, "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" diyen Murat Kurum'a verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Döner ustası, "Ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum. Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.