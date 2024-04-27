Emekli ve asgari ücretliye zamda yeni gelişme. Meclis'e sunuldu

Kaynak: Cumhuriyet
Emekli ve asgari ücretliye zamda yeni gelişme. Meclis'e sunuldu
CHP, emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için üç ayda bir zam teklifinin Meclis’e sundu.

Yüksek enflasyon ve hayta pahalılığı vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Emekli ay sonunu getiremezken, asgari ücretli ise geçinmekte zorluk çekiyor.

CHP’den emeklileri ve tüm çalışanları ilgilendiren bir adım geldi.

CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı’na bir zam teklifi sundu.

Bu teklife göre emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için üç ayda bir zam yapılması. Teklifin gerekçesinde ise enflasyona değinerek, satın alma gücünü düşmesi vurgulandı. Gerekçede hem asgari ücretle çalışana hem de emekliye yer verildi.

2022-bayram-yardim-parasi.jpg

Teklifte şu önerilere yer verildi:

Kanun teklifimiz ile asgari ücretle çalışan işçilerimizin en azından satın alma gücünün korunması için asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında arttırılması.

En düşük emekli aylığının belirlenmesinde asgari ücretle ilişki kurularak en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması.

Küçük esnafımızın üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün azaltılması.

Esnafın kendisi ve çalışanları için ödediği yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası için ödediği primlerin işveren hisselerinin yarısının Hazine tarafından karşılanması.

lsl.jpg

İlgili Haberler
Polisten uyuşturucu tacirlerine darbe: 321 gözaltı
Polisten uyuşturucu tacirlerine darbe: 321 gözaltı
Erken emeklilik yasası meclise geliyor. Atmasyon değilse yancı gazete açıkladı
Emekli ve memur zamlarını açıkladı. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşçu duyurdu
SSK Bağ Kur ve memur emekli maaşlarında son dakika. Zamlı maaş tabloları belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklisini kurtaracak yasa geliyor. Ayrıntılar SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi
Son Haberler
Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu Gündem
Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu
Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi Gündem
Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi Dünya
ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Nisan 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Nisan 2024. Bugünkü maçlar
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu Gündem
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den Gündem
Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den