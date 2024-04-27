Emekli ve asgari ücretliye zamda yeni gelişme. Meclis'e sunuldu

Yüksek enflasyon ve hayta pahalılığı vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Emekli ay sonunu getiremezken, asgari ücretli ise geçinmekte zorluk çekiyor.

CHP’den emeklileri ve tüm çalışanları ilgilendiren bir adım geldi.

CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı’na bir zam teklifi sundu.

Bu teklife göre emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için üç ayda bir zam yapılması. Teklifin gerekçesinde ise enflasyona değinerek, satın alma gücünü düşmesi vurgulandı. Gerekçede hem asgari ücretle çalışana hem de emekliye yer verildi.

Teklifte şu önerilere yer verildi:

Kanun teklifimiz ile asgari ücretle çalışan işçilerimizin en azından satın alma gücünün korunması için asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında arttırılması.

En düşük emekli aylığının belirlenmesinde asgari ücretle ilişki kurularak en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması.

Küçük esnafımızın üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün azaltılması.

Esnafın kendisi ve çalışanları için ödediği yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası için ödediği primlerin işveren hisselerinin yarısının Hazine tarafından karşılanması.