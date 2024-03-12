Emekliden İmamoğlu'na maaş yakarışı. "Eskiden ben fakirlere yardım ederdim şimdi yardım alacak duruma geldim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl ile birlikte Aydıntepe Mahallesi’nde esnaf, Aydınlı Mahallesi’nde ise semt pazarı ziyareti yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında geçen ziyaretlerde, İmamoğlu ve yurttaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu, “Oyumuz size. Kesinlikle size” diyen bir kadın vatandaşa, “Ne mutlu bize. Biz de size güzel işler yapacağız inşallah” yanıtını verdi. İmamoğlu, kendisine olan sevgisini, “Ben seni görmeyi çok istiyordum. Allah da nasip etti. Yolun açık olsun. Allah, yolunu her zaman açık etsin. Başarılar dilerim” sözleriyle dile getiren yaş almış kadın vatandaşı da “Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun” şeklinde yanıtladı.

Bir vatandaş da İmamoğlu’na oyunun rengini, “İnşallah bu dönem sizinleyiz. Bu zamana kadar hep AK Parti’ye verdim. Ama bu sezon inşallah…” sözleriyle belli etti. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, "Memnun oldum. Ben de sizi mahcup etmeyeceğim. Eren Ali Başkanımla birlikte güzel işler yapacağız” oldu. 12’nci sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen genç bir öğrenci de “İBB Ders Atölyeleri’ne gidiyorum. Size teşekkür ederim size böyle bir imkan sunduğunuz için” diyerek hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu da öğrenciyi, “Ne güzel. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. İnşallah bu sene çok başarılı olursun. Senin gibi güzel bir hanımefendiyle gelecekte belki yol arkadaşı olurum” şeklinde yanıtladı.

"ÜLKEYİ SİZİN GİBİ TEMİZ İNSANLAR YÖNETSİN"

İmamoğlu’nu perdeci dükkanına davet eden bir esnaf, “Valla Başkanım, biz sizin sağlığınızı istiyoruz. Çünkü ortamı görüyorum. Yani çıldırmamak elde değil. Nasıl siz anlatıyorsanız, biz insanlara anlatıyoruz. Adam direkt yaftalıyor bizi, ama benim umurumda değil. Ama yazık. Mücadelenizi hep seyrediyorum, hep destekliyorum. İnşallah ülkenin başında da sizin gibi adamlar olur. Ülkenin başındakinin kim olduğu önemli değil. Yeter ki sizin gibi böyle temiz, iyi insanlar bu ülkeyi yönetsin. Hangi partiden olduğu da önemli değil. Yani kalbi güzel olsun. Benim yaşım 50 olmuş. Bundan sonrası benim umurumda değil. Ne kadar yaşayacağımı Allah bilir. Ama çocuklarımız var efendim” sözleriyle içini döktü. İmamoğlu da esnafa, “Allah razı olsun. Büyük mücadele veriyoruz” karşılığını verdi.

Devlet Demir Yolları’ndan emekli olduğunu söyleyen Şemsettin Güneş isimli vatandaş ise, “Tek başıma 5 daire yaptım, benim çocuğum şimdi kendine bakamıyor. Bu adaletsizlik nedir” diyerek yaşanan ekonomik krizden yakındı. İmamoğlu, Güneş’e, “Biz, 3 nesildir inşaat işiyle uğraşıyoruz. Emekli ikramiyesini alıp, bize gelip, 70’li, 80’li, hatta 90’lı yıllarda, nice insan biliyorum, dairesini alırdı. Emekli ikramiyesi şimdi bir insana 5 ay bakmaz, bırak maaşı” yanıtını verdi.

"YARDIM EDERDİK, YARDIM ALACAK DURUMA GELDİK"

Ekrem İmamoğlu’na dert yanan ikinci emekli de Şakir Kızıltaş oldu. Kızıltaş, pazarda karşılaştığı İmamoğlu’na, “Ben bir şey diyeceğim ama Recep Tayyip Erdoğan duyabilecek mi benim dediğimi? Sizin duyurmanızı istiyorum. Ben, emekliyim. 11 bin 300 lira maaş alıyorum. Ben nasıl harcayacağımı bilmiyorum. Bana çizelgesini göstersin de ona göre harcayacağım. Nereye ne harcayacağımı bilemiyorum. Bunun çizelgesini istiyorum. Hastaneye mi? Giyime mi? Yemeye mi? İçmeye mi? Pazara mı? Ben bunu bilemiyorum. Bana açıklamasını istiyorum. Beni çocuklarıma mahkum etti. 2002 yılından önce ben fakirlere yardım eder durumda bir insandım. Şimdi yardım alacak duruma getirdi emeklileri. Böyle bir şey olmaz ya. Yardım almıyorum ama nereye, ne harcayacağımı bilmiyorum” sözleriyle dert yandı. İmamoğlu’nun Kızıltaş’a yanıtı, "Duyuralım. Duyurabiliriz belki. 11 bin lira yoksulluk, açlık maaşıdır. Başka bir şey olmaz. Onun için yeni dönemde en fazla emekliler için vaatlerimiz var. Sizi yalnız bırakmayacağız. Biz de takipçisiyiz. Biz, büyüklerimizin onurunu koruyacağız. Size söz veriyorum. Bu emekliler işi, bizim özel alanımız. Sizi mutlu edeceğiz” oldu.