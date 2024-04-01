Emekliler dikkat. Ödemeler yarın başlıyor

Emekli İkramiyelerinden yarın ilk gün...Muhalefetin "az oldu" veya "asgari ücret kadar olsun" eleştirilerine rağmen sadece 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanıyor.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihleri de belli oldu. Buna göre maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lıların bayram ikramiyeleri ise 4 Nisan günü hesaplarına yatacak.

Bağ-Kur'dan emekli olan emekliler de bayram ikramiyelerini 5 nisan günü alacak.

EMEKLİ SANDIĞI

Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatırılacağı belirtilirken, ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarına yatmış olacak.

Geçmiş dönemlerden bugüne kadar bayram ikramiyesi olarak emeklilere 165 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yılki ödemelerle bu miktarın 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.