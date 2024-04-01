Emekliler dikkat. Ödemeler yarın başlıyor

Kaynak: TRTHaber
Emekliler dikkat. Ödemeler yarın başlıyor
Emeklilere Bayram İkramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. 16 milyon emekli ikramiyeden faydalanacak.

Emekli İkramiyelerinden yarın ilk gün...Muhalefetin "az oldu" veya "asgari ücret kadar olsun" eleştirilerine rağmen sadece 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanıyor.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihleri de belli oldu. Buna göre maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lıların bayram ikramiyeleri ise 4 Nisan günü hesaplarına yatacak.

Bağ-Kur'dan emekli olan emekliler de bayram ikramiyelerini 5 nisan günü alacak.

EMEKLİ SANDIĞI

Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatırılacağı belirtilirken, ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarına yatmış olacak.

Geçmiş dönemlerden bugüne kadar bayram ikramiyesi olarak emeklilere 165 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yılki ödemelerle bu miktarın 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.

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