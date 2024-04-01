TÜSİAD’tan 31 Mart açıklaması. Satır arasında dikkat çeken mesaj

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TÜSİAD’tan 31 Mart açıklaması. Satır arasında dikkat çeken mesaj
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yerel seçimlerin daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız” vurgusu dikkat çekti.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) 31 Mart Yerel Seçimleri’nin yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız" dedi.

TÜSİAD, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerini geride bıraktık. Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz.

Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız.

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