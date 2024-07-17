Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam!

AKP'nin en çok oy aldığı kesim olan emekliler güncel en düşük emekli maaşının 12 bin 500 olmasına isyan etti. Bir emekli elektriğe gelen yüzde 38'lik zammı hatırlatarak kendilerine yüzde 24 zam verilmesinin reva görüldüğünü söylerken diğer emekli ise "Bu parayla mezara bile gidemezsin" dedi.

AKP’nin emekli maaşlarına yaptığı zamma yönelik tepkiler sürüyor. Uzun yıllardır partiyi destekleyen emekliler, sandıkta oy vermeyeceklerini belirterek, hükümetin zam oranlarını yetersiz bulduklarını ifade etti.

Ekonomik sıkıntılar içinde olan emekliler, hükümetin daha adil ve kapsamlı bir zam yapmasını talep etti. Enflasyondan en fazla etkilenen sabit gelirli emekliler, hayat pahalılığı nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

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"ZAM YETERSİZ"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’in en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından, Aksaraylı emekliler verilen zammı yetersiz buldu. Emeklilerden biri, “Elektriğe yüzde 38 zam gelirken, bize sadece yüzde 24 zam yapıldı. Bu zam, faturalarıma yetmiyor,” dedi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Yahya Murcu ise, “Yıllık enflasyon yüzde 127, ama resmi rakamlar bunun yarısı. Emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı. Emeklilerin maaşı en az 20 bin lira olmalı. Ben emekliyim ama çalışmak zorundayım,” ifadelerini kullandı.

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"20 YILDIR OY VERİYORDUM"

Ali Koçak da, “12 bin lira ile geçinmek imkansız. Kira, elektrik ve gıda masrafları bu maaşla karşılanamıyor. 20 yıldır oy veriyordum, artık vermeyeceğim,” şeklinde konuştu.

"MEZARA BİLE GİDEMEZSİN"

Mehmet Köksal ise, “2 bin 500 lira zam çocuk oyuncağı gibi. Bu parayla mezara bile gidecek durumda değiliz,” dedi.

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