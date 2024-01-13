Emekliler parti kurdu. 'Parti kursalar iktidar olurlar' deniliyordu

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Emekliler parti kurdu. 'Parti kursalar iktidar olurlar' deniliyordu
2024 yılında kurulan ilk siyasi 'Emekliler Partisi (EP)' oldu. Partinin ana hedefinin; emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesi olduğu ifade edildi.

Emeklilerin isminin yer aldığı ilk parti 2023'ün Kasım ayında kurulan Türkiye Emekliler Partisi (TEP) olmuştu. Duvar'da yer alan habere göre, TEP'ten sonra, 'Emekliler Partisi (EP)' adında bir emekli partisi daha kuruldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, 8 Ocak'ta kurulan partinin logosunda beyaz zemin üzerinde, mavi renkte doğan güneş yer alıyor.

EP Genel Başkanı Cengiz Erten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin ilkelerini "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, yurttaşlık" olarak duyurdu.

Ana konularının emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesi olduğunu ifade eden Erten "Emeklinin hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesi, temel hedefimizdir. Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde başta emekliler olmak üzere tüm toplum refaha ulaşmış seviyede olacaktır. Bizler; emeklilerimizin haklarını koruduğumuzda, bütün çalışan emekçilerimizin haklarını da korumuş olacağız. Çünkü her çalışan bir emekli adayıdır" dedi.

Parti programında eğitim ve sağlık haklarının ücretsiz olacağı, ekonomik kalkınma için yerli üretimi yapılacağı, tarımda gerekli teşviklerin sağlanacağı, Köy Enstitüleri'nin yeniden açılacağı, yabancılara toprak ve mülk satışının durdurulacağı, milletvekili maaşlarının asgari ücretin en fazla 3 katı seviyesine düşürüleceği ve vekillerin emekli maaşının asgari ücret olacağı gibi vaatler de yer aldı.

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