Emekliler PTT’nin bu tuzağına düşmeyin

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Emekli maaşlarına hükümetin zam yapmasını bekleyen emeklilerin, PTT Bank’ın promosyon uygulamasıyla mağduriyetleri iki kat daha artıyor.

Özel ve devlet bankalarının dağıttığı promosyonlardan yararlanamayan PTT Bank mağdurları, maaşlarını da başka bankalara taşıyamadıkları için 18 bin TL’ye kadar varan promosyon ödemelerinden yararlanamıyor.

"ARKADAŞLARIM 18 BİN TL PROMOSYON ALDI BEN İSE 0"

PTT Bank’ın promosyon mağdurlarından emekli Astsubay T. K., “Emekli olduğum dönem PTT Bank, diğer bankalara göre daha düşük faizle kredi veriyordu. PTT’nin Aktif Bank ile ortak kampanyalarıydı. PTT beni Aktif Bank’tan kredi kullanmam için yönlendirdi kısacası. Ben de bu imkandan yararlandım. Hatta kredi notu düşük emeklilere bile kredi veriyorlardı. Kredi ödemelerim halen devam ettiği için ise, maaşımı başka bankaya taşıyamıyorum. Emeklilere yönelik özel bankaların verdiği promosyonlardan da yararlanamıyorum. Çevremdeki arkadaşlarım 18 bin TL’ye kadar promosyon aldılar. Ben ise 0. Krediyi kapatmak istediğimizde ise çok yüksek meblağlar çıkıyor. Konuya ilişkin PTT’yi aradığımızda Aktif Bank’a, Aktif Bank’ı aradığımızda ise PTT’ye yönlendiriyor. Arada sıkışıp kaldık” dedi.

ERDOĞAN'IN DAMADI ESKİ GENEL MÜDÜR

Aktif Bank, 1981’de Ahmet Çalık tarafından kurulan Çalık Holding’e ait. Çalık Holding’in eski genel müdürlerinden biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak.