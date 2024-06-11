Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kredi faizlerindeki yükseklik nedeniyle vatandaşlar çareyi bankaların nakit avans kampanyalarında arıyor. Yeni müşteri kazanmak için birbiriyle yarışan bankalar ise, kampanya üzerine kampanya açıklıyor.

Kimi banka yeni müşterisi olana faizsiz 20 bin TL, kimisi ise 10 bin TL faizsiz nakit avans vereceğini kampanyalarla duyuruyor. Ancak bankaların nakit avans kampanyalarına inanarak müşterisi olan vatandaşlara, vaat edilen nakit avansı banka vermemek için zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.

“4 AYDIR KART VERMELERİ İÇİN UĞRAŞIYORUM”

Bir bankanın nakit avans kampanyasından yararlanmak için müşterisi olduğunu belirten K. V. isimli vatandaş şu sözlerle bu duruma sitem etti:

“Şubat ayında nakit ihtiyacımı karşılamak için bankanın kredi kartına nakit avans kampanyasından yararlanmak istedim. Yüzde 5’lerden faizle kredi alacağıma yeni müşteri olduğumda verilecek faizsiz 20 bin TL ile ihtiyaçlarımı karşılayacaktım. Bankanın müşterisi olduktan sonra yatırımlarımı da bu bankaya taşıdım. Ancak nakit avans kampanyasından yararlanmak için kredi kartı başvurusu yaptığımda başvurum reddedildi. Nedenini sorduğumda diğer bankalardaki kart limitlerimin yüksek olduğu söylendi. Ben de diğer bir bankadaki kart limitimi düşürtüp tekrar başvuru yaptım ancak aradan geçen 4 ayda kart vermedikleri gibi müşteri temsilcisini aradığımda sürekli “genel merkezin değerlendirmesinde” cevabını aldım.

“BENİM PARAMDAN PARA KAZANMASINI BİLİYORLAR”

Üstüne üstlük kampanya şartlarında belirtilmemesine karşın 20 bin TL nakit avanstan yararlanmam için en az 80 bin TL’lik kredi kartına ihtiyacım olduğunu söylediler. Bu resmen vatandaşı kandırma. Benim hesabımdaki parayı işletip para kazanıyorlar ancak kampanyayla vaat ettikleri parayı bir türlü vermiyorlar. Üstüne banka bana yüze 4,44’ten bayram kredisi kapsamında 200 bin TL anında kredi verebileceğini söylüyor. Borçlanmaya gelince anında hareket eden banka, iş nakit avans için kart vermeye geldiğinde kafasını kuma gömüyor. Üstüne üstlük bunu vaat ederek bizleri bankalarına müşteri yapıyorlar”