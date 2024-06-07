Emekliye indirimli bilet tuzağı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanan kararla "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ne geçici ek madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, emeklilere şehirlerarası seyahatlerde yüzde 20 indirim yapılması öngörüldü. Karar maaşlarına zam haberi bekleyen emekliler arasında şaşkınlıkla karşılansa da asıl şoku otogara gittiklerinde yaşadılar.

“800 LİRALIK BİLET 960 LİRAYA GELİYOR”

Devletin yüzde 20 indirim öngörmesine rağmen otobüs firmalarının kurnazlıkla biletleri normalinden daha pahalı sattıklarından dert yanan emekli D. Ş., “İstanbul’dan Karabük’e gitmek için bir firmaya bilet almaya gittim. Emekli olduğumu belirterek devletin belirlediğin yüzde 20 indirimden yararlanmak istediğimi belirttim. Firmanın bilet satış elemanını tanıdığım için bana indirimli olarak bilet istediğimde daha pahalıya geleceğini söyledi. Nasıl olduğunu sorduğumda ise “Normalde bilet fiyatı 800 TL. Ancak Ulaştırma Bakanlığı’nın bu mesafe için belirlediği tavan fiyat 1200 TL. Emekliler gelip indirim istediğinde tavan fiyat üzerinden indirim yapıyoruz. Yani bu şekilde 800 liralık bilet size 960 TL’ye geliyor” cevabını verdi” dedi.