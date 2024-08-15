Emekliler simidin bile tadını unuttu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunmasına, ‘‘Emeklinin bırakın denize gitmeyi, otobüse binmeye parası yok, şehirler arası seyehat etme şansı yok, sen emekliğe şezlongları ve şemsiyeleri ücretsiz veriyorsun. Bu emekliyle dalga geçmek. Maalesef hükümet, Türkiye gerçekliğinden kopmuş durumda" diyerek tepki gösterdi.

Veli Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘‘Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak’’ duyurusuna ilişkin konuştu.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ‘‘Kültür ve Turizm Bakanlığı, emekli yılı kapsamında plajlardaki şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olacağını duyurmuş. Allah size akıl fikir versin. Emeklinin bırakın denize gitmeyi, otobüse binmeye parası yok, şehiler arası seyehat etme şansı yok, sen emekliğe şezlongları ve şemsiyeleri ücretsiz veriyorsun... Bu emekliyle dalga geçmek. Maalesef hükümet, Türkiye gerçekliğinden kopmuş durumda. Saray’dan dışarı çıkmadıkları için fildişi kulelerden çıkmadıkları için sokaktaki emekliden bihaber yaşamaya devam ediyorlar. Başka şeyler de yapmışlardı: Emekliye uçakta indirim. Emekli belediye otobüsüne binemiyor. PTT kargolarda yüzde 20 indirim. Sinema ve tiyatro fiyatlarında indirim... Allah size akıl fikir versin. Emekli bir bardak çay içecek parayı bulamıyor, emekli bir simit bile yiyemiyor, emekli artık çay ocaklarında, kahvelerde oturamıyor.