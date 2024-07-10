Emekliler sürünürken 170 kişiye 8 yıl vadeli %7.3 dolar faizli devlet tahvili satıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalardan 2024’ün üçüncü borçlanmasını geride bıraktı.

Dünyada dolar bazında en yüksek faizi veren Türk hazinesinin 8 sene vadeli ve 7.3 faizli tahvilini 170 yabancı satın aldı.

Merkez bankasının verilerine göre, lira cinsinden devlet tahvilleri sadece son üç ayda net 8,3 milyar dolarlık yurtdışı satın alımı gerçekleştirdi. Bu 170 kişinin paraları yurtdışında olan Türkler olduğu sanılıyor.

Bunun bir kısmı 2023’teki politika değişikliği sonrasında yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin yeniden canlanmasına destek verirken tahvillerde görünen girişlerin önemli bir kısmının aslında Türk bankalarından geldiğini iddia edildi.

8 YIL VADELİ TAHVİLİN İHRAÇ TUTARI 1,75 MİLYAR DOLAR

Bakanlığın yaptığı açıklama kapsamında, 8 yıl vadeli tahvilin ihraç tutarı 1,75 milyar dolar olarak belirlendi.

17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,300 olarak hesaplandı.

9 Temmuz’da yapılan ihracın 17 Temmuz’da Hazine’nin hesaplarına gireceği ileri sürüldü.

O PAYLARIN ÜLKE DAĞILIMI

İhraca tahmini olarak 170 yatırımcı girerken, ihraç tutarının 4 katına yakın talep oluştu.

Yapılan açıklama kapsamında tahvilin

yüzde 39’u ABD,

yüzde 39’u Birleşik Krallık,

yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri olurken,

yüzde 6’sı Orta Doğu,

yüzde 4’ü Türkiye ve

yüzde 3’ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılardan meydana geldi.

2024 yılı dış finansman programı kapsamında, ABD doları türünden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Temmuz 2024’te BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti.

Bu tahvil ihracıyla beraber 2024’de uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar dolar civarında finansman sağlanmış oldu.

Bırakın 8 yıllığı 1 yıllık faizler şu şekilde: