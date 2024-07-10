Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Bakan Şimşek’ten açıklama

Son yıllarda uygulanan ekonomi programı, orta kesimi yok ederken, asgari ücretliyi ve açlık sınırı altında bıraktı.

Vatandaş, maaşıyla kira, fatura ödemelerinde zorluk yaşarken, zorunlu gıda ve eşya alımı harcamalarını kredi kartına taksit yaparak karşılamaya çalışıyor.

Ekonomik krizin derinleştiği Türkiye’de vatandaş, yaşam mücadelesi vermekte zorlanıyor. Yüksek enflasyonun etkilerinin derinden hissedildiği ortamda barınma ve temel ihtiyaçlara olan erişim her geçen gün zorlaşıyor.

“KREDİ KARTI TAKSİT MESELESİNİ BİLMİYORUM”

Bakan Şimşek'in katıldığı programda “Yıllarca Batı’da yaşamış bir insanım. 10 yıl İngiltere’de yaşadım. Şu Kredi Kartına taksit meselesini bilmiyorum. Ailelerimizin mümkün olduğunca ayaklarını yorganına göre uzatması gerek.” sözleri gündeme oturdu.

Bakan "Bazen bir şeyler satın aldığımda bana kaç taksit yapalım diye sorulduğunda şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’in sosyal medyada viral olan videosuna kullanıcılar tarafından tepkiler yağdı.

Milyonlarca asgari ücretli 17.002 lira ile ay geçindiremezken, çareyi kredi karında buluyor. Fahiş kiralar, uçan gıda fiyatları, zamlanan elektrik faturaları derken, 17.002 lira hiç bir şeye yetmeden yok olup gidiyor.

Vatandaş, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi kartına taksit yaparak, ödemelerini aylara bölüp nefes almak istiyor.

Bakan Şimşek’in bu ifadeleri akıllara, kredi kartlarına yönelik düzenlemenin olup olmayacağını getirdi.

Sene içinde kredi ödemelerine yönelik bazı düzenlemelerin ardından sıra da taksit sayısında düzenlemelerin olup olmayı merakla bekleniyor.