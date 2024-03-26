Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur"

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur"
Emekli vatandaşların AKP hükümetine isyanı çığ gibi büyüyor. Üç emekli vatandaş, oturdukları binanın balkonuna astıkları pankartla seslerini ve tepkilerini duyurmaya çalıştı.

Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur"

Emeklilerin AKP iktidarına tepkisi, 31 Mart yerel seçimler öncesi iyice arttı. Zaman zaman sokak röportajlarında isyan eden emekliler seslerini duyurmak için her yolu deniyor.

Son olarak, üç emekli vatandaş oturdukları binanı balkonuna astıkları afişle AKP'yi protesto etti.

İşte o afişteki tepki mesajı:

"Bu binada AKP'nin hiçe saydığı önemsemediği, hor ve hakir gördüğü AKP mağduru 3 emekli T.C. vatandaşı oturmaktadır. Bu yüzden AKP'lilerin değil oy istemek için, selam vermek için bile uğramaması önemle rica olunur. BİNA SAKİNLERİ"

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