Emeklilerden intikamlarını aldılar. Gençler 'Geçinemiyoruz' diyen emeklilere 'çıkart telefonunu' dediler

Nilay Abdal
Emeklilerden intikamlarını aldılar. Gençler 'Geçinemiyoruz' diyen emeklilere 'çıkart telefonunu' dediler
Sosyal medyada gündem olan sokak röportajında bir genç, geçinemediğini belirten emekli vatandaşa ‘Çıkart telefonunu’ dedi. Söz konusu anlara “Düşmez kalkmaz bir Allah'tır sözü ispat oldu” yorumu yapıldı. Öte yandan o anlar “Gençlerin emeklilerden intikamı” olarak algılandı.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajlarında AKP’ye oy veren emeklilerin gençlere ‘Çıkar telefonunu’ demesi çok sayıda tepkiye ve esprili yorumlara neden olmuştu. Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajı ‘Gençlerin emeklilerden intikamı’ olarak yorumlandı.

Sokak röportajında konuşan bir emekli geçinemediğini belirterek kiraların çok yüksek olmasından dert yandı. Röportajı yapan genç ise AKP’ye oy verdiğini belirten emekliden telefonunu çıkarmasını istedi.

Emekli vatandaş ise telefonunu çıkararak pahalı olmadığını söyledi.

Söz konusu röportaj sosyal medyada gündem oldu.

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