Emeklilerden intikamlarını aldılar. Gençler 'Geçinemiyoruz' diyen emeklilere 'çıkart telefonunu' dediler

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajlarında AKP’ye oy veren emeklilerin gençlere ‘Çıkar telefonunu’ demesi çok sayıda tepkiye ve esprili yorumlara neden olmuştu. Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajı ‘Gençlerin emeklilerden intikamı’ olarak yorumlandı.

Sokak röportajında konuşan bir emekli geçinemediğini belirterek kiraların çok yüksek olmasından dert yandı. Röportajı yapan genç ise AKP’ye oy verdiğini belirten emekliden telefonunu çıkarmasını istedi.

Emekli vatandaş ise telefonunu çıkararak pahalı olmadığını söyledi.

Söz konusu röportaj sosyal medyada gündem oldu.