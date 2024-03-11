Emeklilere 19.900 lira verecekler. Başvurusunu yapan parayı cebine koydu bile

Emeklilere yönelik yapmış olduğu kampanyalarla bilinen Vakıfbank, başvuruda bulunacak olan emekli vatandaşlara gerekli şartları sağlaması halinde 19 bin 900 TL'lik nakit avans vereceğini açıkladı.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama sonrası emekli vatandaşlara verilecek finansman desteği, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

BAŞVURU FORMUNU DOLDURURKEN DİKKAT!

Vakıfbank, açıklanan finansal desteğe başvuruda bulunacak olan emeklilerin başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlaması gerektiğini duyurdu. Başvuru formunda eksik bilgi yer alması gibi durumlarda başvuru süresinin uzayacağını belirten banka, emeklilerin başvuru formunu dikkatli doldurması gerektiğini söyledi.

Başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayan emeklilerin nakit avans başvuruları yapılan değerlendirme sonucunda, kişinin kredi geçmişine göre yanıt gelecektir. Başvurusu onaylanan emeklilerin ek ödemesi mevcut hesabına aktarılacaktır.

NAKİT AVANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank’ın finansal destek olarak emeklilere 19 bin 900 TL nakit avans imkanını kullanmak isteyen emekliler başvuru işlemleri için bankanın şubelerini ziyaret ederek bizzat başvuru yapabilir. Veya bankanın dijital hizmetleri ile iletişime geçilerek internet bankacılığıyla 19 bin 900 TL’lik nakit avans başvurusunu yapabilirsiniz.