Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ikinci zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı

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Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ikinci zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yıl içinde bir zam daha yapılması ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, maaşlara bir zam daha yapılıp yapılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücret artışıyla ilgili konuştu.

Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira."

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