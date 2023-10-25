Emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emeklilere 5 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, konutların turizm amaçlı kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifi kabul edildi. Teklifin en dikkat çeken maddesi, çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesiydi.

Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Müjdesi

TBMM Genel Kurulu’nda, emeklilere Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi kabul edildi. İkramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Çalışan Emekliler Kapsam Dışı

Emekli ikramiyesi hakkında merak edilen detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağını belirtti. Dul ve yetim aylığı alanlar ise maaşları oranında ikramiye alacak.

TBMM’de Diğer Gelişmeler

TBMM Genel Kurulu’nda, ayrıca konutların turizm amaçlı kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifi de görüşüldü. Muhalefet partilerinin gündeme ilişkin araştırma önergeleri ise reddedildi. Genel Kurul, 30 Ekim Pazartesi günü 12. Kalkınma Planı’nı görüşmek üzere toplanacak.

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