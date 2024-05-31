Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu

Emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, 3000 TL bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merakla araştırıyor. Gözler Bakan Tunç’un açıklamalarına dönerken, ikramiyelerin ödenmesi için konuşulan tarih belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesi ödemesinin Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatacağını belirtti ve bununla ilgili takvimin yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.
İlk kez 1000 TL olarak yatırılmaya başlanan bayram ikramiyeleri, son olarak 2024 yılının Ramazan Bayramı öncesinde 2000 TL’den yapılan yüzde 50 artışla 3000 TL’ye çıkarıldı.
Bayram ikramiyelerinden 4A, 4B ve 4C olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık alan dul-yetimler de dahil olmak üzere yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanıyor.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?
2024 yılı Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında olacak. Emekli ikramiyelerinin ise bayramdan hemen önce, 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Çalışmanın yetişmesi durumunda, bayram ikramiyelerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında yatırılabileceği konuşuluyor.