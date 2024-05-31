Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Sabah

16 milyon emeklinin gözü, kendilerine ödenecek olan bayram ikramiyelerinde. Peki emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 1

Emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, 3000 TL bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merakla araştırıyor. Gözler Bakan Tunç’un açıklamalarına dönerken, ikramiyelerin ödenmesi için konuşulan tarih belli oldu.

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesi ödemesinin Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatacağını belirtti ve bununla ilgili takvimin yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 3

İlk kez 1000 TL olarak yatırılmaya başlanan bayram ikramiyeleri, son olarak 2024 yılının Ramazan Bayramı öncesinde 2000 TL’den yapılan yüzde 50 artışla 3000 TL’ye çıkarıldı.

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 4

Bayram ikramiyelerinden 4A, 4B ve 4C olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık alan dul-yetimler de dahil olmak üzere yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanıyor.

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 5

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılı Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında olacak. Emekli ikramiyelerinin ise bayramdan hemen önce, 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 6

Çalışmanın yetişmesi durumunda, bayram ikramiyelerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında yatırılabileceği konuşuluyor.

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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Konuşulan tarih belli oldu 7
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