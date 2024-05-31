Özgür Özel: Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın ama yapamadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Küçükkaya’nın Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programına katıldı.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı seçimi kazandıkları takdirde emekliler için ne yapacaklarını da açıkladı.

Özel “Birincisi ilk seçim vaadi olarak, emekli maaşını asgari ücretin altında bırakmayacağız.” İfadelerini kullandı.

“ERDOĞAN İSTEMEZ MİYDİ EMEKLİYE ZAM YAPSIN AMA YAPAMADI”

Devamın Özgür Özel ''En düşük emekli asgari ücretin altında artık hesaplanmasına izin vermeyeceğiz. Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın ama yapamadı. Ülke büyük krizde para yok yapamadı. Erdoğan, emekli maaşına zam yapılabilmesi için 17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım dedi.

Düzenlemenin hayata geçmesi için 680 milyar lira gerekiyor, Bu para var, ancak Erdoğan bu parayı zengin müteahhitlere verdi. Ayrıca, Erdoğan'ın affettiği toplam vergi miktarı 666 milyar lira, bu da müteahhitlerin cebine girdi'' ifadelerini kullandı.

Vergilerin de adil olmadığını eleştiren Özel CHP’nin iktidara geldiğinde adaletli vergi sistemi olacağını, vergide reform olacağını anlattı.

Özel, alınan vergileri düşürüp, satın alma gücünün yükselmesi için izlenecek adımları da açıkladı. Ayrıca Özel CHP iktidara geldiğinde olaylı vergilerin kaldırılacağını da vurguladı.