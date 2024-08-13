Emeklilere bedava oldu. Bundan sonra 1 kuruş bile ödemeyecekler

Emekli maaşlarının Temmuz ayında artırılması ve en düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, emeklilere yönelik desteklerde de güncellemeler yapılmıştı. Hayat pahalılığına karşı mücadele eden emekliler için çeşitli destekler sunulmaya devam ediliyor. Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sağlık, gıda ve diğer hizmetlerde kolaylıklar sağlanıyor. Son olarak, SGK emeklilere ücretsiz kaplıca desteği sunacağını duyurdu. İşte emeklilere sunulan bu yeni destekle ilgili detaylar…

EMEKLİLERE SUNULAN YENİ DESTEKLER

Emeklilerin hayat pahalılığı nedeniyle zor durumda kalmamaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla birçok çalışma yürütülüyor. Birçok belediye, emeklilere yönelik ücretsiz toplu ulaşım ve indirimli su faturası gibi çeşitli destekler sunuyor. Ayrıca, bazı kurumlar nakdi yardımlar da sağlıyor. SGK'nın yeni duyurduğu destek ise emeklilerin yüzünü güldürecek nitelikte. SGK, anlaşmalı kaplıcalarda emeklilere ücretsiz kaplıca hizmeti sunacağını açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emekli vatandaşlar, SGK tarafından sunulan bu destek kapsamında yalnızca anlaşmalı kaplıcalardan ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca, emekliler bu hizmetten yararlanırken yanlarında bir yakınını da götürebilecek.

Ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanmak için emeklilerin sağlık kurulu raporu alması gerekecek. Bu rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanları tarafından verilecek. Rapor, hastalığın tanısını, tedavi süresini ve seans sayısını içermeli ve müracaat sırasında 6 aydan eski olmamalıdır.

RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ ESAS ALINACAK

Emekliler, sağlık kurulu raporlarını aldıktan sonra 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvuru yapmalılar. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu gerekecek.

Tedavi sürecini sürdürebilmek için raporun geçerlilik süresi boyunca, sağlık hizmet sunucusu tarafından verilen hasta sevk formu ile işlemler yapılabilecek. Emekliler, bu destek sayesinde kaplıca hizmetinden faydalanarak hem sağlıklarını koruyabilecek hem de dinlenme imkânı bulabilecekler.