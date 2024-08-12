Emeklilere yüzde 30 indirimli olacak. Bakan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere yüzde 30 indirimli olacak. Bakan duyurdu

Bu senenin "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, emeklilere özel indirimler sunan kuruluşlara bir yenisi eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Emekliler Yılı” olarak ilanı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere ilişkin çalışmalarını hız verdi.

Bu kapsamda, SGK, 30 büyükşehirde yaklaşık 3 bin 350 işletme ile emeklilerin yaşam standartlarını artırmak için özel indirim protokolleri imzaladı.

"Emekliler Yılı"na özel olarak, emeklilere dair indirim sağlayan kurum ve kuruluşların sayısına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Emeklilerimize güzel bir haber!" mesajıyla emekliler için bir kampanyayı başlattığını açıkladı.

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bakan Ersoy X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Emeklilerimize güzel bir haber! Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY’a bağlı sinema salonlarında gün boyu %30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."

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