Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni detaylar belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 Ekim’de ikramiye ödeneceği iddia edilmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni detaylar belli oldu

Bu ödeme, 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak sadece Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak yapılacak.

İkramiyenin tutarı ne kadar?

Emeklilere verilecek ikramiyenin tutarı henüz netleşmedi. Kulislerde 5 bin lira olacağı konuşulurken, emekli dernekleri 10 bin lira talep ediyor. İkramiyeden faydalanacak olanlar ise şöyle:

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

Emekli maaşlarına zam geliyor mu?

Emeklilerin maaşlarında da düzenleme yapılması bekleniyor. Memur zammının referans alınacağı belirtilirken, taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor.

İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emeklilere verilecek ikramiyenin bütçeye 2 milyar 750 milyon lira civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. İkramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis’e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.

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