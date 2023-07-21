Emeklilere Erdoğan'dan kara haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta gazetecilere emekli maaşlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Merak edilen "Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?" sorusu gündemin odak noktasıydı.

İşte Erdoğan'ın emekli zammı hakkındaki açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili olarak yıl sonuna doğru bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Bütçe koşullarını zorlayarak memur, işçi ve emekliye en iyi zamı sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yüksek kiralar Fırsatçılara Karşı Tedbirler

Erdoğan, zam yapılan kesimlerin yanı sıra bazı fırsatçı ve açgözlü kişilerin vatandaşların cebini zorlamaması için tedbirler alacaklarını vurguladı. Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırarak cezai işlemleri artırdıklarını ifade etti.

Erdoğan "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak.

''Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına gideceğiz''

Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir." dedi.

Emekli Maaşlarındaki Geçmiş ve Gelecek Zam Durumu

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik zam sonrasında, emekli maaşları yüzde 25 oranında artırılarak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ilave refah payı verildi. Memur emeklilerine de benzer şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ancak en düşük emekli aylığındaki artışa dair bir düzenleme yapılmadı.

Özellikle en düşük emekli aylığına yönelik iyileştirme yapılmayarak, düzenleme sonrasında oluşan fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Emekli Maaşlarına Yapılacak Yeni Zam ve Değerlendirme Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, emekli maaşlarına yapılan zammın yıl sonuna kadar yeniden değerlendirileceğini belirtti. Bu süreçte emekli maaşlarındaki artışlar tekrar gözden geçirilecek ve bütçe koşulları çerçevesinde bir değerlendirme yapılacaktır. Buna göre, emekli maaşlarındaki olası yeni zam oranı belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memura, işçiye ve emekliye en iyi zammı yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yılsonunda yeni bir değerlendirme yapabileceklerini söyleyerek, “Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık” dedi. Akaryakıttaki ÖTV zammı tartışmaları konusunda ise Erdoğan, ''6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk" dedi.

En Düşük Emekli Maaşı ve Son Dönemdeki Değişim

Mart ayında yapılan düzenlemeyle, en düşük emekli aylığı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam sonrasında, emekli maaşlarına yapılan ek zam ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 25 artışla maaşlarını almaya başladılar.

Bu süreçte, ocak ayında 5.517 TL olan bir emekli aylığı, nisan ayında alınan kararla 7.500 TL'ye yükselmişti. Emekli maaşlarındaki değişimlerin dikkatle takip edilmesi önemli bir konu olarak gündemi meşgul etmektedir.