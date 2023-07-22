Gerçek olursa bütün emekliler AKP'den istifa eder. Günün önerisi geldi

Seçimlerden önce indirim uygulanan KDV oranlarındaki artışa dair karar 10 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Bu vergilere gelen zamların etkisi devam ediyor. Bu süreçte sosyal medyada vergilerle ilgili dikkat çeken öneriler geliyor.

“EMEKLİ DAYILARDAN VERGİ ALINSIN”

İnstagram’dan yapılan paylaşım dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda “emekli dayılardan park da ve bankta oturma vergisi alınsın” denildi.

“DEDİĞİNİZ DE YAKINDA OLABİLİR”

Ayrıca paylaşıma, “Piknik alanlarında, eskiden yiyecek ve mangalı götürüp, oradaki mevcut masalara tezgahı kuruyorduk. O mekânda o işletmeden ne alırsan onun parasını ödüyordun. Şimdi sadece bir masa 100 TL, mangalı ordan 100 TL ödeyerek almak zorundasın. Yani hiç alışveriş yapmasan bile 200 TL. ödemek zorundasın. Yani, dediğiniz de yakında olabilir.” notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

Akaryakıttan alınan ÖTV oranının artırılmasının ardından dün motorine 1 lira 55 kuruş zam gelmişti. Bu zammın yankıları sürerken benzine salı günü 2 TL zam beklendiği açıklandı.

Seçimlerden önce indirim uygulanan KDV oranlarındaki artışa dair karar 10 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Buna göre, yüzde 8 olan KDV oranları yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranları yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Merkezi bütçe, yıl ortasında yetmedi, 1 trilyon 71,1 milyar TL'lik ek bütçe hazırlandı. 2023 yılı başında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar TL, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar TL olacağı; 660 milyar 901 milyon TL bütçe açığı öngörülmüştü.

2022 bütçesi de 6 ayda yetmemiş, Haziran 2022'de 1 trilyon 80 milyar TL'lik ek bütçe hazırlanmıştı. 2022 yılı sonunda bütçe 139 milyar 65 milyon TL açık vermişti.