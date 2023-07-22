Gerçek olursa bütün emekliler AKP'den istifa eder. Günün önerisi geldi

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım adeta “günün önerisi geldi” dedirtti. Söz konusu paylaşımda “Emekli dayılardan parkta ve bankta oturma vergisi alınsın” tavsiyesinden sonra, “Gerçek olursa bütün emekliler AKP'den istifa eder” yorumu yapıldı.

Gerçek olursa bütün emekliler AKP'den istifa eder. Günün önerisi geldi

Seçimlerden önce indirim uygulanan KDV oranlarındaki artışa dair karar 10 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Bu vergilere gelen zamların etkisi devam ediyor. Bu süreçte sosyal medyada vergilerle ilgili dikkat çeken öneriler geliyor.

1-005.jpg

“EMEKLİ DAYILARDAN VERGİ ALINSIN”

İnstagram’dan yapılan paylaşım dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda “emekli dayılardan park da ve bankta oturma vergisi alınsın” denildi.

“DEDİĞİNİZ DE YAKINDA OLABİLİR”

Ayrıca paylaşıma, “Piknik alanlarında, eskiden yiyecek ve mangalı götürüp, oradaki mevcut masalara tezgahı kuruyorduk. O mekânda o işletmeden ne alırsan onun parasını ödüyordun. Şimdi sadece bir masa 100 TL, mangalı ordan 100 TL ödeyerek almak zorundasın. Yani hiç alışveriş yapmasan bile 200 TL. ödemek zorundasın. Yani, dediğiniz de yakında olabilir.” notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

Akaryakıttan alınan ÖTV oranının artırılmasının ardından dün motorine 1 lira 55 kuruş zam gelmişti. Bu zammın yankıları sürerken benzine salı günü 2 TL zam beklendiği açıklandı.

Seçimlerden önce indirim uygulanan KDV oranlarındaki artışa dair karar 10 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Buna göre, yüzde 8 olan KDV oranları yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranları yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Merkezi bütçe, yıl ortasında yetmedi, 1 trilyon 71,1 milyar TL'lik ek bütçe hazırlandı. 2023 yılı başında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar TL, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar TL olacağı; 660 milyar 901 milyon TL bütçe açığı öngörülmüştü.

2022 bütçesi de 6 ayda yetmemiş, Haziran 2022'de 1 trilyon 80 milyar TL'lik ek bütçe hazırlanmıştı. 2022 yılı sonunda bütçe 139 milyar 65 milyon TL açık vermişti.

5-001.jpg

İlgili Haberler
Emekliler 'zam yağmuruna' karşı şemsiyelerle sokağa çıktı
Emekliler 'zam yağmuruna' karşı şemsiyelerle sokağa çıktı
Sosyal medyada günün esprisi geldi. Emekliler çeşmeye tatile giderken. Ferdi Tayfur'un şarkısı ile paylaştılar
Erdoğan'dan bu haberi alan emekliler 'Aboov' dedi
CHP'den Meclis'in çalışma takvimine tepki: 85 milyon geçim sıkıntısıyla boğuşurken Meclis’in tatilde olmasını doğru bulmuyoruz
Zam, zulüm; Çöküş...
Hadi emekliler gözünüz aydın bugün zam yapılmadı. ÖTV ve KDV etkisini marketlerde göreceksiniz
Öne Çıkanlar
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Son Haberler
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür Güncel
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu Spor
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş" Güncel
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş"
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor Güncel
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi Ekonomi
İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda" Güncel
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda"