Emeklilere kara haberi SGK uzmanı verdi! Kimse tahmin etmiyordu

Artan enflasyon sonrasında oluşan hayat pahalılığı en çok emeklileri derinden etkiledi. Öyle ki temmuz ayında yapılan zam ile 12 bin 500 TL’ye gelen maaşlar merhem olamaktan öteye gidemedi. Bazı emekliler ise şimdiden bir umut olarak geçen sene verilen bayram ikramiyesinin bu yılda verilmesini istiyor. Ancak SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilere kötü haberi verdi. Karakaş, “Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi!..” dedi.

EMEKLİ GEÇİNEMİYOR

18 bin 969 TL’ye gelen açlık sınırı karşısında ne asgari ücretli ne de emekliyi ayakta tutamıyor. 12 bin 500 TL maaş ile yoksulluğu derinden hisseden emekli ise temmuz ayında yapılan zamdan memnun kalmadı. Bir umut ise iktidar tarafından müjdeli haber bekleniyor…

GEÇEN SENE 29 EKİM’DE İKRAMİYE VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sene emeklilere Cumhuriyet’in 100. yıl münasebetiyle 29 Ekim’de 5 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti. Bu sene için ise ‘emeklilere bayram ikramiyesi tekrardan verilir mi?’ sorusu merak ediliyor. Ekonomi yönetimin sıkı para politikası sebebiyle 29 Ekim’de bayram ikramiyesi yapılmasının ise zor olduğu belirtiliyor.

KARAKAŞ: NE HAZIRLANDI NE DE TALİMAT VERİLDİ

SGK Uzmanı İsa Karakaş, ‘emekli ikramiyeleri 29 Ekim’de verilir mi?’ sorusunu köşe yazısında yanıtladı. Verilmesi konusunda elzhem olduğunun altını çizen Karakaş, kara haberi verdi. Karakaş, “Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi!..” dedi.