Emeklilerin neden süründüğünü Şabanlara anlatır gibi anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Reyhan Altay Aşan
Emeklilerin neden süründüğünü Şabanlara anlatır gibi anlattı
Haber Türk televizyonunda yayınlanan “Enine Boyuna” programına katılan Gazeteci Faruk Aksoy, emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Faruk Aksoy programda emekli maaşının ne anlama geldiğini ve nasıl emekli olunduğunu emeklilik yaşı gelmiş vatandaşların devletten beklentilerinin ne olduğunu, yanında getirdiği bozuk paralar ve bardakla anlattı.

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Emeklilerin, bir ülkenin alın teri olduğunu belirten Aksoy, insanların 18 yaşından itibaren ortalama 45 yıl çalıştıktan sonra, 60-70’li yaşlarında hak ettikleri hayatı yaşamak istediklerini söyledi.

Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu ve bir asgari ücretlinin, çalıştığı iş yerine yaklaşık 24 bin lira maliyet oluşturduğunu vurgulayan Aksoy, konuşmasının devamında, “Yani şu demek bir asgari ücretli, bir maaş alırken, aldığı maaşın 4'te 3'ünü kendine, 4'te birini de emekli sandığına atıyor” dedi.

İşte Faruk Aksoy’un emeklileri detaylıca anlattığı açıklamaları:

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