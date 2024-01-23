Son dakika... Emekli zammı yüzde 49.25 oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Emekli zammı yüzde 49.25 oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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EK ZAMLA GELEN FARKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşına yapılan zam teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatıralcak

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