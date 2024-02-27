Emeklilerin tamamına bedava olacak. Türkiye'nin 81 ilinde geçerli

28 Şubat 2023'te Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte sayıları 16 milyondan fazla emekli vatandaşlar, Türkiye'nin en kalabalık sosyal grubunu teşkil ediyor. Yıllar içerisinde asgari ücrete karşı maaşları eriyen emekliler, birçok sosyal faaliyetten faydalanamadığı gibi, sağlık hizmetlerinden de tam anlamıyla yararlanamıyor.

TÜM EMEKLİLERE TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA ÜCRETSİZ

Özellikle ileri yaşlı emekli vatandaşların talepleri neticesinde düğmeye basan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sistemlerinde yeni bir değişiklik yaparak 81 ilde emekliler için ücretsiz şekilde sunulacak uygulama için harekete geçti.

Bilhassa fizik tedavi gibi pahalı tedavi türlerinde meydana gelen talep yoğunluğuna alternatif oluşturması için kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi kapsamına alındı. Bu değişiklikle birlikte SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı farkı gözetilmeden tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilinde kaplıca hizmetinden bedava şekilde yararlanabilecek.

HAK KAZANMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY BAŞVURU

Alınan kararın ardından kaplıca tesislerinde yoğunluk yaşanacağını düşünen yetkililer, hizmetin kusursuz biçimde yürütülebilmesi adına uygulamayı şarta tabi tuttu. Tüm masrafları SGK tarafından karşılanacak uygulamadan yararlanabilmeniz için ise yapılması gereken basit kural açıklandı.

REFAKATÇİLERE DE BEDAVA OLACAK

Herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık kurulu raporu almak, kaplıca hizmetinden faydalanabilmek için yeterli olacağı belirtildi.

Hizmete sunulan uygulama, ileri yaşlı emeklilerin de faydalanması düşünülerek refakatçileri de kapsayacak şekilde hizmete sunulacak.

BAŞVURU SONRASI 6 AY GEÇERLİ OLACAK

Alınacak sağlık raporu çerçevesinde başvuru yapan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları durumunda söz konusu kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz şekilde yararlanabilecek. 6 ayın sonunda da tedavinin devam edip etmediği doğrultusunda yeni bir rapor ihtiyaç duyulacak.

YOL PARALARINI SGK ÖDEYECEK

SGK, uygulamadan herhangi bir ücret talep etmeyeceği gibi, yerleşim yerlerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların da söz konusu uygulamadan istifade edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla yol masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

Emekli vatandaşlar, kendileri ve refakatçileri için harcama yaptıkları yol tutarlarını kesintisiz olarak SGK'dan geri alabilecek.